Геймеры в шоке. Steam теперь показывает, сколько денег вы потратили на игры
В Steam есть скрытый раздел, показывающий количество потраченных денег (фото: Getty Images)
В Steam появился раздел, который позволяет узнать, сколько денег пользователь потратил за всё время на платформе и на какие именно игры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Где можно посмотреть расходы на игры
Вы можете сами получить доступ к этому инструменту, войдя в Steam и перейдя в раздел Справка, Поддержка Steam, Мой аккаунт, Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam, История приобретений. После того как Steam попросит вас снова войти, вы увидите ваши расходы, разделенные на пять категорий:
- TotalSpend
- OldSpend
- PWSpend
- ChinaSpend
- PackageOnlySpend
Как Steam отслеживает ваши расходы:
- "TotalSpend" - это общая сумма, которую вы потратили в Steam
- "OldSpend" - сумма, потраченная до 17 апреля 2015 года
- "PWSpend" - сумма, потраченная на Perfect World, если вы связали его с CS:GO или Dota 2
- "PackageOnlySpend" - это сколько вы потратили с использованием внешних средств.
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