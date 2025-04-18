ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Геймеры в шоке. Steam теперь показывает, сколько денег вы потратили на игры

Пятница 18 апреля 2025 13:50
UA EN RU
Геймеры в шоке. Steam теперь показывает, сколько денег вы потратили на игры В Steam есть скрытый раздел, показывающий количество потраченных денег (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Steam появился раздел, который позволяет узнать, сколько денег пользователь потратил за всё время на платформе и на какие именно игры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Где можно посмотреть расходы на игры

Вы можете сами получить доступ к этому инструменту, войдя в Steam и перейдя в раздел Справка, Поддержка Steam, Мой аккаунт, Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam, История приобретений. После того как Steam попросит вас снова войти, вы увидите ваши расходы, разделенные на пять категорий:

  • TotalSpend
  • OldSpend
  • PWSpend
  • ChinaSpend
  • PackageOnlySpend

Как Steam отслеживает ваши расходы:

  • "TotalSpend" - это общая сумма, которую вы потратили в Steam
  • "OldSpend" - сумма, потраченная до 17 апреля 2015 года
  • "PWSpend" - сумма, потраченная на Perfect World, если вы связали его с CS:GO или Dota 2
  • "PackageOnlySpend" - это сколько вы потратили с использованием внешних средств.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Лайфхаки Игры
NEWS
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)