Геймерам і котолюбам дарують безкоштовну Cat Quest: де знайти гру і як завантажити

Популярну серед геймерів гру Cat Quest відсьогодні можна завантажити безкоштовно. Її дарує всім поціновувачам Epic Games у межах святкового "розпродажу".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю гру і де можна знайти її безкоштовну версію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store.
Cat Quest - відзначена кількома нагородами рольова бойова гра.
Дехто називає цю гру справжньою котячою авантюрою, адже її виконання та магія - дійсно казкові.
Дія гри відбувається у величезному світі котів і сповнена пригод. Головному герою доводиться шукати викрадену сестру, боротися з безліччю перешкод, проходити цікаві квести і збирати епічну здобич.
Завантажити гру безкоштовно можна у цифровому магазині Epic Games. Пропозиція буде дійсна до вечора 29 грудня 2023 року.
Коти бувають різними (скріншот: store.epicgames.com)
Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, підготувала спеціальні пропозиції до зимових свят.
В межах святкового "розпродажу", геймерам пропонують:
Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про початок геймерської епохи - легендарні ігри 90-х, які змінили ігрову індустрію.
Читайте також про найкращі ігри року, що стали переможцями The Game Awards 2023.