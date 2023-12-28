Геймерам и котолюбам дарят бесплатную Cat Quest: где найти игру и как скачать

Популярную среди геймеров игру Cat Quest с сегодняшнего дня можно скачать бесплатно. Ее дарит всем ценителям Epic Games в рамках праздничной "распродажи".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре и где можно найти ее бесплатную версию.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.
Cat Quest - отмеченная несколькими наградами ролевая боевая игра.
Некоторые называют эту игру настоящей кошачьей авантюрой, ведь ее исполнение и магия - действительно сказочные.
Действие игры происходит в огромном мире кошек и преисполнено приключений. Главному герою приходится искать похищенную сестру, бороться с множеством препятствий, проходить интересные квесты и собирать эпическую добычу.
Скачать игру бесплатно можно в цифровом магазине Epic Games. Предложение будет действительным до вечера 29 декабря 2023 года.
Коты бывают разными (скриншот: store.epicgames.com)
Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, подготовила специальные предложения к зимним праздникам.
В рамках праздничной "распродажи" геймерам предлагают:
Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.
Напомним, ранее мы рассказывали о начале геймерской эпохи - легендарных играх 90-х, изменивших игровую индустрию.
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