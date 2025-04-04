Гейлі Бібер шукає покупця для бренду косметики Rhode: бізнес можуть оцінити в мільярд

Що відомо про бренд Rhode

У 2022 році дружина співака Джастіна Бібера запустила свій косметичний бренд Rhode, який швидко здобув популярність в індустрії краси. Вся продукція є веганською та не тестується на тваринах.

Розробкою продуктів займався хімік-косметолог Рон Робінсон, виконавчий директор BeautyStat, а дерматологічну експертизу надавав доктор Дхавал Бханусалі. Гейлі Бібер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

Пептидний флюїд для очей та зволожуючий крем Rhode миттєво завоювали популярність, а бренд заробив мільйони доларів всього за кілька днів.

Це стало підтвердженням успіху Гейлі не тільки як моделі, але й як успішної бізнес-леді. Гейлі Бібер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

За даними джерел, Rhode приносить щорічний дохід майже 200 мільйонів доларів.

Наразі Бібер звернулася до інвестиційних банкірів JPMorgan Chase та Moelis, щоб знайти покупця для свого бренду.

Інформація про продаж є конфіденційною, тому джерела побажали залишитися анонімними.

До слова, Гейлі Бібер приєдналася до ряду знаменитостей, які останнім часом намагаються отримати прибуток від своїх споживчих брендів. Гейлі Бібер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

Так, у 2021 році акторка Джессіка Альба успішно провела первинне розміщення акцій своєї компанії The Honest Company (HNST.O).

За інформацією джерел, компанія Rare Beauty, яку підтримує співачка Селена Гомес, також шукає покупця.

JPMorgan і Moelis відмовилися коментувати ситуацію, а Rhode не надала відповіді на запити щодо коментарів.

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