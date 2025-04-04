Дженніфер Лопес вперше за довгий час з'явилася на публіці з 17-річною донькою (фото)

55-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на заході у компанії своєї 17-річної доньки Емми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Дженніфер Лопес прийшла на прем'єру бродвейської вистави "На добраніч і удачі", якою Джордж Клуні дебютував у театрі "Winter Garden" у Нью-Йорку.

Зірка вирішила зробити цей вихід незабутнім, одягнувши розкішну чорну оксамитову сукню з глибоким декольте, яку доповнила елегантною прикрасою на шию та вишуканим клатчем.

Як зазначає Daily Mail, співачка виглядала так, ніби мала намір нагадати Бену Аффлеку, що саме він втратив.

Компанію Джей Ло склала її донька Емма. Для події дівчина обрала стильний чорний костюм, білу сорочку і краватку в клітинку, доповнивши образ модними прозорими окулярами та витонченими аксесуарами. Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Обидві виглядали впевнено й щасливо, і на фото видно, як Емма широко посміхається поруч із мамою. Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

До слова, Емму та її брата-близнюка Макса Лопес виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким вона розлучилася у 2014 році.

Музикант одружений на моделі Наді Феррейрі, а в червні 2023 року вони стали батьками.

Тим часом Джей Ло у 2022 році вийшла заміж за актора Бена Аффлека. Проте їхній шлюб не тривав довго - рівно через два роки після весілля вона подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців жили окремо. У пари немає спільних дітей.

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