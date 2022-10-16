Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: "Пташка" виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

Захисниця Маріуполя парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка" виконала гімн України перед футбольним матчем "Шахтар"(Донецьк) - "Динамо" (Київ). А символічний перший удар по м'ячу наніс герой оборони "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов.

Поява на стадіоні на полі славетних захисників України, які були звільнені в рамках великого обміну полоненими 21 вересня, захопила вболівальників.

Перед початком футбольного поєдинку 21-річна "Пташка", чиї пісні з бункера "Азовсталі" почули не лише по всій Україні, а й далеко за її межами, вийшла на центр поля та виконала державний гімн без музичного супроводу.

В інтернеті з'явилося відео, як це було:

Чарівне виконання гімну від Пташки pic.twitter.com/fmE7eVlaWj — Tribuna.com Україна (@tribunaua) October 16, 2022

Відео: Катерина "Пташка" Поліщук виконала гімн України перед матчем "Шахтар" - "Динамо"

Коли ж гірники та динамівці підготувалися до початку матчу, перший - символічний - удар по м'ячу зробив 34-річний Діанов із позивним "Піаніст", старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Михайло Діанов (фото: скріншот з відео)

Воїн зараз після медичних операцій через тяжкі поранення проходить реабілітацію. На поле Михайло вийшов із пов'язкою на правій руці, і у формі гірників.

Героя оборони Маріуполя тепло зустрічали футболісти, уболівальники та глядачі.

Відео: Михайло Діанов на матчі "Шахтар" - "Динамо" зробив перший символічний удар по м'ячу

Нагадаємо, що Катерина Поліщук ще в юності займалася музикою - після 9 класу школи вступила до Тернопільського творчого коледжу імені Соломії Крушельницької на відділення "спів". Також дівчина була актрисою місцевого народного драматичного театру-студії "Сузір'я". У 2020 році закінчила музичний коледж, але замість роботи за професією обрала мотошколу.

Переїхавши Київ, Катерина паралельно із мотоциклами "Пташка" захопилася і військовою справою. А ще у столиці вступила до правозахисної організації та брала участь у мітингах.

Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Після повномасштабного вторгнення РФ хоробрия дівчина була однією із захисниць Маріуполя - вона лікувала рани та надавала медичну допомогу як парамедик, а також надихала наших воїнів у бункері "Азовсталь" патріотичними піснями.

Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)