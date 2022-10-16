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Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: "Пташка" виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

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Неділя 16 жовтня 2022 18:46
Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: "Пташка" виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео) Колаж РБК-Україна: "Пташка" їх Азовсталі та Михайло Діанов відкрили футбольний матч
Автор: Володимир Костирін

Захисниця Маріуполя парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка" виконала гімн України перед футбольним матчем "Шахтар"(Донецьк) - "Динамо" (Київ). А символічний перший удар по м'ячу наніс герой оборони "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов.

Відповідні відео опубліковані 16 жовтня у мережі.

Поява на стадіоні на полі славетних захисників України, які були звільнені в рамках великого обміну полоненими 21 вересня, захопила вболівальників.

Перед початком футбольного поєдинку 21-річна "Пташка", чиї пісні з бункера "Азовсталі" почули не лише по всій Україні, а й далеко за її межами, вийшла на центр поля та виконала державний гімн без музичного супроводу.

В інтернеті з'явилося відео, як це було:

Відео: Катерина "Пташка" Поліщук виконала гімн України перед матчем "Шахтар" - "Динамо"

Коли ж гірники та динамівці підготувалися до початку матчу, перший - символічний - удар по м'ячу зробив 34-річний Діанов із позивним "Піаніст", старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: &quot;Пташка&quot; виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

Михайло Діанов (фото: скріншот з відео)

Воїн зараз після медичних операцій через тяжкі поранення проходить реабілітацію. На поле Михайло вийшов із пов'язкою на правій руці, і у формі гірників.

Героя оборони Маріуполя тепло зустрічали футболісти, уболівальники та глядачі.

Відео: Михайло Діанов на матчі "Шахтар" - "Динамо" зробив перший символічний удар по м'ячу

Нагадаємо, що Катерина Поліщук ще в юності займалася музикою - після 9 класу школи вступила до Тернопільського творчого коледжу імені Соломії Крушельницької на відділення "спів". Також дівчина була актрисою місцевого народного драматичного театру-студії "Сузір'я". У 2020 році закінчила музичний коледж, але замість роботи за професією обрала мотошколу.

Переїхавши Київ, Катерина паралельно із мотоциклами "Пташка" захопилася і військовою справою. А ще у столиці вступила до правозахисної організації та брала участь у мітингах.

Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: &quot;Пташка&quot; виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Після повномасштабного вторгнення РФ хоробрия дівчина була однією із захисниць Маріуполя - вона лікувала рани та надавала медичну допомогу як парамедик, а також надихала наших воїнів у бункері "Азовсталь" патріотичними піснями.

Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: &quot;Пташка&quot; виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Нагадаємо, нещодавно "Пташка" Поліщук розповіла, чи братиме участь у шоу "Голос країни".

Також ми писали, що Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов віддає побратимам 23 млн. гривень донатів , які йому передали на лікування.

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