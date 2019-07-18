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В соглашении о перемирии на Донбассе впервые указана ответственность сторон

Новости » Политика    18.07.2019 - 13:33
В соглашении о перемирии на Донбассе впервые указана ответственность сторон
Фото: Роман Бессмертный (facebook.com roman bezsmertnyi)

Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня

В заявлении минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) впервые прописано в документе, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, документ предусматривает публичное заявление о заключении долга о прекращении огня на Донбассе.

"Вы помните, что накануне этих переговоров шла речь о так называемом хлебном перемирии. Достигнутые договоренности о том, что 00 часов 1 минуты 21 числа начинается бессрочный запрет обстрела. Причем, впервые, в документе, в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, стороны публично берут на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода", - заявил Бессмертный.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске 17 июля согласовала новое перемирие на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске продвинулись в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

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Новости Украины ДонбассперемириеБессмертный Роман
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