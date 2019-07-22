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Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день "перемир'я" (фото)

STYLERВійна    22.07.2019 - 13:38
Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день "перемир'я" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Десантники Семен Румігін та Микита Скітченко загинули 21 липня близько Щастя

На Донбасі двоє військових ЗСУ загинули 21 липня - в перший день початку "хлібного перемир'я" - бійці біля Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Десантники Семен Румігін і Микита Скітченко померли від одержаних поранень на місці. Про це розповіли у прес-центрі ООС на сторінці в Facebook.

Солдати повітряно-десантної бригади підірвалися вчора вранці на невідомому вибуховому пристрої, яке встановили ворожі диверсанти.

Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Семен Румігін (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих військовослужбовців. Світла пам'ять воїнам! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" - йдеться в повідомленні.

У мережі розповіли, що Семену Румігіну було 22 роки, а Микиті Скітченку - тільки 19.

Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Микита Скітченко (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

У коментарях до сообщанию користувачі мережі сумують про загибель молодих десантників і висловлюють співчуття сім'ям героїв.

  • Вічна Пам'ять! Співчуваю родинам...
  • Царство Небесне, нехай земля буде пухом;
  • Кара божа вбивцям не забариться!
  • Дякую вам, герої!
  • Жаль, печаль, сльози... Вічна пам'ять захисникам...

Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Героям назавжди залишиться 22 і 19 років: назвали імена загиблих у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Скрін коментарів

Нагадаємо, що з 21 липня почалося перемир'я в районі проведення ООС на Донбасі. У мінській Тристоронньій контактній групі зазначали, що вперше в ньому прописано, що порушення перемир'я на Донбасі передбачає відповідальність сторін. Документ передбачає публічну заяву про зобов'язання припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, 19 липня на Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Джерелейко і Олександр Бардаль. Життя бійців обірвали кулі ворожих снайперів.

Також ми писали про те, що 18 липня на Донбасі загинув 28-річний старший солдат Богдан Бігус, який служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Снайпер підірвався на розтяжці в зоні проведення ООС.

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