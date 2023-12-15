Герой мему про "Чоткого пацу", який служить у ЗСУ, вперше став батьком (фото)

Хто народився у "Чоткого паци"

Мартинов не приховував, що дуже щасливий у стосунках. Він часто публікує романтичні відео з дружиною. Його обраниця - Ольга Кравчук (Мартиненко) з Хмельниччини.

Дружина "Чоткого паци" (скріншот)

Декілька годин тому "Чоткий паца" "репостнув" відео, яке приголомшило користувачів. Чоловік, який служить у ЗСУ, показався у пологовому.

Він прийшов з букетом квітів та вперше побачив свою дитину. В нього народилася донька.

"Чоткий паца" вперше став батьком (скріншоти)

Чоловік ледь стримував сльози. Він був дуже радий та кумедно розгубився, коли не одразу зрозумів, що йому робити з квітами.

А дружина Мартинова вже показала "бирку", яку її доньці вдягли на ручку після того, як вона народилася. Імені там ще немає. Втім, можна побачити, що дівчинка народилася з вагою у 2,900 кілограмів та зі зрістом у 50 сантиметрів.

У Мартинова народилася донька (скріншот)

Що відомо про героя мема про "Чоткого пацу"

У 2014 році Мартинов став зіркою мережі. При цьому це сталося випадково. Чоловік йшов вулицею, коли його спитали, що він думає про курс долара. І тоді він видав: "Це мєрзость. Це рєально мєрзость".

На початку повномасштабної війни РФ проти України Мартинов пішов захищати країну від окупантів. А навесні цього року стало відомо, що "Чоткий паца" одружився.