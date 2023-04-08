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Мемний "Чоткий паца" одружився: як виглядає наречена відомого воїна

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Субота 08 квітня 2023 18:49
Мемний "Чоткий паца" одружився: як виглядає наречена відомого воїна Мемний "Чоткий паца" більше не холостяк (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Іван Мартинов, більш відомий, як "Чоткий паца з Рівного", герой мемів, одружився зі своєю коханою дівчиною Ольгою. Іван із 24 лютого на фронті, а до цього брав участь в Революції Гідності, а потім воював в АТО.

Дивіться в матеріалі Styler нижче, що відомо про обраницю Івана, і де він зараз.

Хто обраниця Івана

Кохана Івана опублікувала відео з церемонії одруження в TikTok. Дівчину звати Ольга Кравчук (тепер Мартинова). Раніше публіці про особисте життя Івана було не відомо, адже воїн майже не веде соцмережі.

Мемний &quot;Чоткий паца&quot; одружився: як виглядає наречена відомого воїна

Обраниця воїна на сторінці у TikTok публікувала кілька відео з Іваном ще до того, як вони побралися.

Мемний &quot;Чоткий паца&quot; одружився: як виглядає наречена відомого воїнаМемний &quot;Чоткий паца&quot; одружився: як виглядає наречена відомого воїнаМемний &quot;Чоткий паца&quot; одружився: як виглядає наречена відомого воїна

Ольга Мартинова (фото: tiktok.com/olgakravchuk3)

Відомо, що молодята побралися у Хмельницькому.

Хто такий "Чоткий паца"

Нагадаємо, що Іван Мартинов - старший стрілець та парамедик у 68 Окремій єгерській бригаді на Донбасі.

Він брав участь в Революції Гідності, потім займався волонтерством, служив в АТО. Вранці 24 лютого йому подзвонили і сказали збиратися. З того часу Іван виганяє окупантів з України, адже впевнений, що "м*скалі - це мєрзость".

Ось так Іван прославився, коли відповідав на питання щодо економічної ситуації в Україні:

Тепер наш "Чоткий паца з Рівного" більше не холостяк:

@olgakravchuk3 @hyotkiy #моєжиття #мійзахисник #україна

Раніше Іван Мартинов також розповів, як виганяє окупантів з України.

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мем Чоткий паца