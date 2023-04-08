Мемний "Чоткий паца" одружився: як виглядає наречена відомого воїна
Іван Мартинов, більш відомий, як "Чоткий паца з Рівного", герой мемів, одружився зі своєю коханою дівчиною Ольгою. Іван із 24 лютого на фронті, а до цього брав участь в Революції Гідності, а потім воював в АТО.
Дивіться в матеріалі Styler нижче, що відомо про обраницю Івана, і де він зараз.
Хто обраниця Івана
Кохана Івана опублікувала відео з церемонії одруження в TikTok. Дівчину звати Ольга Кравчук (тепер Мартинова). Раніше публіці про особисте життя Івана було не відомо, адже воїн майже не веде соцмережі.
Обраниця воїна на сторінці у TikTok публікувала кілька відео з Іваном ще до того, як вони побралися.
Ольга Мартинова (фото: tiktok.com/olgakravchuk3)
Відомо, що молодята побралися у Хмельницькому.
Хто такий "Чоткий паца"
Нагадаємо, що Іван Мартинов - старший стрілець та парамедик у 68 Окремій єгерській бригаді на Донбасі.
Він брав участь в Революції Гідності, потім займався волонтерством, служив в АТО. Вранці 24 лютого йому подзвонили і сказали збиратися. З того часу Іван виганяє окупантів з України, адже впевнений, що "м*скалі - це мєрзость".
Ось так Іван прославився, коли відповідав на питання щодо економічної ситуації в Україні:
Тепер наш "Чоткий паца з Рівного" більше не холостяк:
@olgakravchuk3 @hyotkiy #моєжиття #мійзахисник #україна
Раніше Іван Мартинов також розповів, як виганяє окупантів з України.