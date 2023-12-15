Герой мема о "Четком паце", который служит в ВСУ, впервые стал отцом (фото)

Кто родился у "Четкого пацы"

Мартынов не скрывал, что очень счастлив в отношениях. Он часто публикует романтические видео с женой. Его избранница - Ольга Кравчук (Мартыненко) с Хмельницкой области.

Жена "Четкого пацы" (скриншот)

Несколько часов назад "Четкий паца" "репостнул" видео, которое ошеломило пользователей. Мужчина, который служит в ВСУ, показался в роддоме.

Он пришел с букетом цветов и впервые увидел своего ребенка. У него родилась дочь.

"Четкий паца" впервые стал отцом (скриншоты)

Мужчина едва сдерживал слезы. Он был очень рад и смешно растерялся, когда не сразу понял, что ему делать с цветами.

А жена Мартынова уже показала "бирку", которую ее дочери надели на ручку после того, как она родилась. Имени там еще нет. Впрочем, можно увидеть, что девочка родилась с весом в 2,900 килограммов и ростом в 50 сантиметров.

У Мартынова родилась дочь (скриншот)

Что известно о герое мема о "Четком паце"

В 2014 году Мартынов стал звездой сети. При этом это произошло случайно. Мужчина шел по улице, когда его спросили, что он думает о курсе доллара. И тогда он выдал: "Це мєрзость. Це рєально мєрзость".

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Мартынов отправился защищать страну от оккупантов. А весной этого года стало известно, что "Четкий паца" женился.