Герой Маріуполя після полону не має 4 см кістки в руці. Українці розпочали збір на лікування (фото)

Знімки прес-офіцера полку "Азов" Дмитра "Ореста" Козацького з бункера на заводі "Азовсталь", на яких зображено Михайла Діанова з металевою конструкцією на руці, вже бачили чи не в усіх куточках світу.

Захисник "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Старшому сержанту 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Діанову 42 роки. Він родом із Тернопільської області.

Позивний "Піаніст" воїн отримав, бо за фахом - музикант.

Михайло Діанов потрапив у полон у травні (фото: скріншоти з відео)

У морпіха за час знаходження в полоні розбита кістка руки не те, що не зросла - у ній тепер не вистачає сантиметрів кістки.

Діанова знадобиться серйозне лікування, і тривале відновлення.

Ось як виглядає рука Михайла Діанова, звільненого після масштабного обміну полоненими (фото: t.me/Tsaplienko)

Як допомогти захиснику

Українців закликають надати герою Маріуполя та його родині матеріальну допомогу.

“Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична. Серед знімків - реквізити картки сестри Михайла.

5167 9856 6097 0773 карта Олени Лаврушко. Сестри Михайла", - пише журналістка Віолетта Кіртока у своєму Facebook.

Реквізити сестри Михайла Діанова для надання допомоги героя (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Також було додано "банку" на підтримку морпіха. Чи не лікування хочуть зібрати 500 тисяч гривень.