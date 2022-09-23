RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У героя Мариуполя после плена нет 4 см кости в руке. Украинцы начали сбор на лечение (фото)

Фото: герой Мариуполя Михаил Дианов, вернувшийся из плена (t.me/vladimir_zolkin)
Автор: Владимир Костырин

Защитник Мариуполя морпех Михаил Дианов с позывным "Пианист", вернувшийся из российского плена 21 сентября, сейчас нуждается в серьезной медицинской помощи. У воина раздробленная правая рука, в которой не хватает 4 см кости, и пулевые ранения ног.

Сегодня были обнародованы фото, как выглядит изувеченная рука воина после четырехмесячного плена у оккупантов.

Снимки пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия "Ореста" Козацкого из бункера на заводе "Азовсталь", на которых изображен Михаил Дианова с металлической конструкцией на руке, уже видели чуть ли не во всех уголках мира.

Защитник "Азовстали" морпех Михаил Дианов (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Старшему сержанту 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дианову 42 года. Он родом из Тернопольской области.

Позывной "Пианист" воин получил, так как по специальности - музыкант.

Михаил Дианов попал в плен в мае (фото: скриншоты с видео)

У морпеха за время нахождения в плену разбитая кость руки не то, что не срослась - в ней теперь не хватает сантиметров кости.

Дианову потребуется серьезное лечение, и длительное восстановление.

Вот как выглядит рука Михаила Дианова, освобожденного после масштабного обмена пленными (фото: t.me/Tsaplienko)

Как помочь защитнику

Украинцев призывают оказать герою Мариуполя и его семье материальную помощь.

"Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская. Среди снимков - реквизиты карточки сестры Михаила.

5167 9856 6097 0773 карта Елены Лаврушко. Сестры Михаила", - пишет журналистка Виолетта Киртока в своем Facebook.

Реквизиты сестры Михаила Дианова для оказания помощи герою (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Также была добавлена "банка" в поддержку морпеха. Не лечение хотят собрать 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что защитник Мариуполя Дмитрий "Орест" Козацкий обратился к украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
нужна помошьлица войнызащитники Мариуполя