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Герои не умирают!Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 14:58
Герои не умирают!Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)
Коллаж (РБК-Украина)

Скончался один из добровольцев батальона "Донбасс Украина"

Один из защитников Украины Игорь Терехов умер 22 августа от сердечной недостаточности. О его трагической кончине сообщили на странице "Батальон Донбасс" в Facebook. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

"Сержант Терехов Игорь Сергеевич 1983 г.р. Боец батальона "Донбасс-Украина"! Скончался от острой сердечной недостаточности 22.08.2019 года находясь в отпуске. Игорь был патриотом Украины, отстаивал независимость и территориальную целостность Украины в зоне ООС, (на передовой) будучи командиром гранатометного отделения", - сообщили на странице.

Герои не умирают!Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)Герои не умирают!Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)Фото: Игорь Терехов (facebook.com/teroboronaDonbass)

Побратимы военного просят помочь его семье в связи с утратой кормильца. Для всех неравнодушных публикуют номер банковской карты для материальной помощи семье умершего.

Мама Игоря - Терехова Валентина Ивановна, номер ее карты Приват банка 5168 7427 1886 9591.

Герои не умирают!Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)Скриншот поста (facebook.com/teroboronaDonbass)

Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму в День государственного флага, который отмечался 23 августа, вывесили украинский флаг.

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