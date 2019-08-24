Герої не вмирають! Трагічно помер український командир-доброволець (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Помер один з добровольців батальйону "Донбас Україна"

Один із захисників України Ігор Терехов помер 22 серпня від серцевої недостатності. Про його трагічну кончину повідомили на сторінці "Батальйон Донбас" у Facebook. 36-річний військовий був командиром, який пішов воювати на Донбас добровільно.

"Сержант Терехов Ігор Сергійович 1983 р. Боєць батальйону "Донбас-Україна"! Помер від гострої серцевої недостатності 22.08.2019 року перебуваючи у відпустці. Ігор був патріотом України, відстоював незалежність і територіальну цілісність України в зоні ООС, (на передовій) будучи командиром гранатометного відділення", - повідомили на сторінці.

Фото: Ігор Терехов (facebook.com/teroboronaDonbass)

Побратими військового просять допомогти його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника. Для всіх небайдужих публікують номер банківської картки для матеріальної допомоги родині померлого.

Мама Ігоря - Терехова Валентина Іванівна, номер її картки Приват банку 5168 7427 1886 9591.

Скріншот поста (facebook.com/teroboronaDonbass)

Як ми раніше писали, в окупованому Росією Криму у День державного прапора, який відзначався 23 серпня, вивісили український прапор.

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