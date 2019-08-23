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На Донбассе с начала суток без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 20:02
На Донбассе с начала суток без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

ООС не зафиксировала обстрелов со стороны боевиков

С начала суток 23 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

При этом сообщается, что за прошлые сутки 22 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы совершались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Водяного, Новотроицка, Богдановки, Лебединского, Новолуганска, Зайцевого,Южного. В результате обстрелов 22 августа ранения получили двое военнослужащих ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 450 полицейских погибли на Донбассе с начала АТО. Такие данные озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Также сообщалось, что на полигоне возле оккупированного Донецка ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков. Так было зафиксировано 29 танков, а также два самоходных артиллерийских орудия.

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