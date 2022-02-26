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Германия предоставит Украине противотанковое оружие и ракеты Stinger

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 20:54
Германия предоставит Украине противотанковое оружие и ракеты Stinger Германия предоставит Украине Противотанковое оружие (twitter.com.GeneralStaffUA)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому Германия предоставляет Украине 1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger для защиты в полномасштабной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Twitter.

В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.

"Российское вторжение в Украину знаменует собой поворотный момент. Это угрожает всему нашему послевоенному порядку. В этой ситуации наш долг - сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от армии вторжения Владимира Путина. Германия поддерживает Украину", – объяснил это решение федеральный канцлер Олаф Шольц.

Ранее мы сообщали, что Ахметов направляет 150 млн гривен на помощь Украине.

Также мы писали, что Польша выступает за немедленное вступление Украины в ЕС.

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