Польша выступает за немедленное вступление Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды в Twitter.

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал он.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что наступил решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.

Добавим, недавно Эстония призвала дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО.

Вместе с тем, Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины.