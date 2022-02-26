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Польша выступает за немедленное вступление Украины в ЕС

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Варшава, Суббота 26 февраля 2022 16:25
Польша выступает за немедленное вступление Украины в ЕС Фото: президент Польши Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды в Twitter.

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что наступил решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.

Добавим, недавно Эстония призвала дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО.

Вместе с тем, Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины.

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