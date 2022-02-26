Ахметов направляет 150 млн гривен на помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

"Украина в беде, и каждый из нас делает все, что может, чтобы помочь нашей стране. Я помогал, помогаю и буду помогать народу Украины. Сегодня я отдаю 150 миллионов гривен, из которых 50 миллионов - на медикаменты и 100 миллионов гривен - на помощь столице Украины городу Киеву и киевлянам", - сказал Ринат Ахметов.

Список медикаментов экстренной помощи Фонд определяет в координации с МОЗ Украины. Прорабатываются гемоконтейнеры, аптечки и другие медикаменты.

Для помощи стране Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного фонда, ФК "Шахтер" и других активов SCM.