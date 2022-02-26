Німеччина надасть Україні протитанкову зброю та ракети Stinger

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому Німеччина надає Україні 1 тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у повномасштабній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Twitter.

У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена ​​в Україну в найкоротші терміни. "Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок - зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Владіміра Путіна. Німеччина підтримує Україну", – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.