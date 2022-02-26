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Німеччина надасть Україні протитанкову зброю та ракети Stinger

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Субота 26 лютого 2022 20:54
Німеччина надасть Україні протитанкову зброю та ракети Stinger Німеччина надасть Україні Протитанкову зброю (twitter.com.GeneralStaffUA)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому Німеччина надає Україні 1 тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у повномасштабній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Twitter.

У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена ​​в Україну в найкоротші терміни.

"Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок - зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Владіміра Путіна. Німеччина підтримує Україну", – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.

Раніше ми повідомляли, що Ахметов направляє 150 млн гривень на допомогу Україні.

Також ми писали, що Польща виступає за негайний вступ України до ЄС.

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