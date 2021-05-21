В Германии за бешеные деньги продают авто "Нива": в чем его уникальность (фото)

В Германии выставили на продажу уникальный экземпляр авто LADA 4X4 (Niva Legend). Автомобиль сделан в кузове пикап, в который его превратила местная фирма.
Объявление появилось на популярной онлайн-площадке. Почему этот автомобиль такой дорогой, и как он выглядит - читайте в нашем материале ниже.
Как видно на фотографиях, "Ниве" переделали заднюю часть кузова, удалили двери и установили новые боковые стекла с тонировкой.
Чтобы вместить небольшую грузовую платформу, сваренную из стальных листов, внедорожнику растянули колесную базу.
Кроме этого, у автомобиля появился багажник на крыше и дополнительные "люстры".
Также в "Ниве" стандартный 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - полный.
К слову, автомобиль продают аж за 36 тыс. долларов. За эти деньги можно купить хорошую иномарку.
Фото: "Нива", которую продают за 36 тыс. долларов (ooyyo.com)
Как сообщали ранее, в Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона.
Недавно мы писали и о том, какую иномарку можно купить в Украине до 3 тыс. долларов.