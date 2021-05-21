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В Германии за бешеные деньги продают авто "Нива": в чем его уникальность (фото)

Автор: Styler

В Германии выставили на продажу уникальный экземпляр авто LADA 4X4 (Niva Legend). Автомобиль сделан в кузове пикап, в который его превратила местная фирма.

Объявление появилось на популярной онлайн-площадке. Почему этот автомобиль такой дорогой, и как он выглядит - читайте в нашем материале ниже.

В чем уникальность авто?

Как видно на фотографиях, "Ниве" переделали заднюю часть кузова, удалили двери и установили новые боковые стекла с тонировкой.

Чтобы вместить небольшую грузовую платформу, сваренную из стальных листов, внедорожнику растянули колесную базу.

Кроме этого, у автомобиля появился багажник на крыше и дополнительные "люстры".

Также в "Ниве" стандартный 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - полный.

К слову, автомобиль продают аж за 36 тыс. долларов. За эти деньги можно купить хорошую иномарку.

Фото: "Нива", которую продают за 36 тыс. долларов (ooyyo.com)

Как сообщали ранее, в Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона.

Недавно мы писали и о том, какую иномарку можно купить в Украине до 3 тыс. долларов.

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