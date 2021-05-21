У Німеччині за шалені гроші продають авто "Нива": у чому його унікальність (фото)

У Німеччині виставили на продаж унікальний екземпляр авто LADA 4x4 (Niva Legend). Автомобіль зроблений в кузові пікап, в який його перетворила місцева фірма.
Оголошення з'явилося на популярному онлайн-майданчику. Чому цей автомобіль такий дорогий, і як він виглядає - читайте в нашому матеріалі нижче.
Як видно на фотографіях, "Ниві" переробили задню частину кузова, видалили двері і встановили нові бокові вікна з тонуванням.
Щоб вмістити невелику вантажну платформу, зварену зі сталевих листів, позашляховику розтягнули колісну базу.
Крім цього, у автомобіля з'явився багажник на даху і додаткові "люстри".
Також в цій "Ниві" стандартний 1,7-літровий бензиновий двигун, що розвиває 83 кінські сили і 129 Нм крутного моменту. Пару йому становить п'ятиступінчаста механічна коробка передач, Привід - повний.
До слова, автомобіль продають аж за 36 тис. доларів. За ці гроші можна купити хорошу іномарку.
Фото: "Нива", яку продають за 36 тис. доларів (ooyyo.com)
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