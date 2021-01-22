Герман и Савченко в прямом эфире призвали почтить память российских террористов (видео)

Анна Герман и Надежда Савченко снова отличились (коллаж РБК-Украина)

Бывшая соратница экс-президента Виктора Януковича и Надежда Савченко снова отличились своими высказываниями. Например, Герман в прямом эфире призвала почтить память всех тех, кто погиб на Донбассе "и с одной, и с другой стороны".

Такие речи Герман прозвучали во время прямого эфира телеканала ZIK.

"Прежде всего, позвольте мне просить вас всех встать и почтить минутой молчания людей, погибших сегодня в Харькове и всех погибших на Майдане. И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на Майдане. И тех людей, которые погибли на Донбассе с одной и с другой стороны. Все они – наши люди", - заявила Анна Герман.

В это время один из зрителей уточнил, что россиян не нужно поминать. Но тут Надежда Савченко возразила, мол, "даже россиян нужно помянуть". После этого Анна Герман продолжила свою речь и назвала участников Революции Достоинства "участниками государственного переворота" в стране.

"Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие там, сделали "государственный переворот", пытались и пытаются дальше уничтожить Украину", – сказала Герман.

Анна Герман призвала почтить память боевиков "ДНР" и "ЛДНР"

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