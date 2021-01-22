Герман і Савченко у прямому ефірі закликали вшанувати пам'ять російських терористів (відео)

Ганна Герман і Надія Савченко знову відзначилися (колаж РБК-Україна)

Колишня соратниця екс-президента Віктора Януковича і Надія Савченко знову відзначилися своїми висловлюваннями. Наприклад, Герман у прямому ефірі закликала вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув на Донбасі "і з одного, і з іншого боку".

Такі промови Герман прозвучали під час прямого ефіру телеканалу ZIK.

"Перш за все, дозвольте мені просити вас всіх встати і вшанувати хвилиною мовчання людей, які загинули сьогодні в Харкові та усіх загиблих на Майдані. І тих, хто протестував, і тих 19 правоохоронців, які були вбиті на Майдані. І тих людей, які загинули на Донбасі з одного і з іншого боку. Всі вони – наші люди", - заявила Ганна Герман.

В цей час один з глядачів уточнив, що росіян не треба поминати. Але тут Надія Савченко заперечила, мовляв, "навіть росіян треба пом'янути". Після цього Ганна Герман продовжила свою промову і назвала учасників Революції Гідності "учасниками державного перевороту" в країні.

"Ми сьогодні, вшанувавши пам'ять мовчанням всіх людей, всіх наших співгромадян, повинні думати про майбутнє. Про те, як об'єднатися проти тих внутрішніх "терористів", які, скориставшись довірою народу, пограбувавши міліцію, взявши зброю там, зробили "державний переворот", намагалися й намагаються далі знищити Україну", – сказала Герман.

Ганна Герман закликала вшанувати пам'ять бойовиків "ДНР" і "ЛДНР"

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