Геращенко объяснил низкие зарплаты медиков "схематозом"

В Украине за последние три года по меньшей мере 70 тысяч врачей и медсестер покинули свои профессии из-за низкой зарплаты. Они или уехали работать в Европу, или вышли на пенсию. Одна из причин, почему государство не может обеспечить медиков достойными зарплатами в том, что большой бизнес уклоняется от уплаты налогов. В Министерстве внутренних дел Украины назвали их действия "схематозом".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" раскрыл "схемы", по которым работают недобропорядочные предприниматели, с оборотом свыше 1 млн грн.

"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. Ряд схем крутится вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФЛП. Для того, чтобы один работник продавал бананы, другой — рыбу, третий — мясо. И в результате получается колоссальное уклонение от уплаты налогов, которое приводит как раз к тому, что мы не можем платить нормальную зарплату врачам", - заявил Антон Геращенко.

Вместе с тем, заместитель главы МВД сказал, что в Украине есть и честные предприниматели - самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках, и их обязательное введение кассовых аппаратов не касается.

"Когда мы говорим о вопросt фискализации, то имеем в виду то, что есть действительно честные предприниматели, которые работают на рынках, занимаются самозанятостью. Но ведь не правда, что для них планировалось введение кассовых аппаратов. Их планировалось вводить только для предпринимателей, у которых оборот средств свыше 1 миллиона гривен", - подытожил Антон Геращенко.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, медикам образовательных учреждений должны установить карантинную прибавку к зарплате.

Также ранее сообщалось, что в Украине на период действия карантина расширили перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материальной помощи от Фонда соцстрахования. В Министерстве юстиции Украины уточнили, кто и сколько получит компенсации.