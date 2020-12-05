Геращенко пояснив низькі зарплати медиків "схематозом"

В Україні за останні три роки щонайменше 70 тисяч лікарів та медсестер покинули свої професії через малу зарплату. Вони або поїхали працювати в Європу, або вийшли на пенсію. Одна із причин, чому держава не може забезпечити медиків гідними зарплатами у тому, що великий бізнес ухиляється від сплати податків. У Міністерстві внутрішніх справ України назвали їхні дії "схематозом".

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розкрив "схеми", за якими працюють недоброчесні підприємці, з оборотом понад 1 млн грн.

"В Україні триває схематоз зі сплатою податків. Ряд схем крутиться довкола продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами. Для того, щоб один працівник продавав банани, інший — рибу, третій — м’ясо. І в результаті, виходить колосальне ухилення від сплати податків, яке приводить якраз до того, що ми не можемо платити нормальну зарплатню лікарям", - заявив Антон Геращенко.

Разом із тим, заступник голови МВС сказав, що в Україні є і чесні підприємці - самозайняті особи або ті, хто дійсно торгує на ринках, і їх обов'язкове введення касових апаратів не стосується.

"Коли ми говоримо про питання фіскалізації, то маємо на увазі те, що є справді чесні підприємці, які працюють на ринках, займаються самозайнятістю. Але ж не правда, що для них планувалося введення касових апаратів. Їх планувалося вводити лише для підприємців, у яких обіг коштів понад 1 мільйон гривень", - підсумував Антон Геращенко.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, медикам освітніх закладів мають встановити карантинну надбавку до зарплати.

Також раніше повідомлялося, що в Україні на період дії карантину розширили перелік страхових випадків, за якими передбачено надання матеріальної допомоги від Фонду соцстрахування. В Міністерстві юстиції України уточнили, хто і скільки отримає компенсації.