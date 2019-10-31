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Генсек НАТО в Раде процитировал стих Тараса Шевченко (видео)

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 17:41
Генсек НАТО в Раде процитировал стих Тараса Шевченко (видео)
Столтенберг процитировал стих Тараса Шевченко в Раде (фото: коллаж РБК-Украина)

В Верховной Раде выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде и процитировал стих одного из самых известных украинских поэтов Тараса Шевченко.

Столтенберг напомнил, что уже два года тому назад он выступал в Раде, и тогда тоже цитировал слова великого поэта. Выступая на трибуне перед народными депутатами, он заявил, что еще раз хочет процитировать слова Шевченко.

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - эти строки процитировал Столтенберг.

Столтенберг процитировал стих Тараса Шевченко в Раде (видео: YouTube/Факти ICTV)

Он также заявил, что правительство должно действовать не только в своих интересах, а и в интересах всех людей. Он также призвал нардепов работать вместе и использовать возможности открытого, демократического общества.

Генсек НАТО подчеркнул, что перед Украиной стоит большое будущее. НАТО поддерживает Украину потому, что разделяет одни и те же ценности, включая любовь к демократии, уважение к правам человека и верховенства права.

Стоит отметить, что НАТО одобрило пересмотр Комплексного пакета помощи Украине и подтвердило готовность поддерживать реформы в Украине. Кроме того, НАТО выделило 40 млн евро на поддержку нашей страны. Средства были выделены на поддержку в сферах боевого командования и контроля, киберобороны и медицинской реабилитации.

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