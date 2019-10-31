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Генсек НАТО в Раді процитував вірш Тараса Шевченка (відео)

STYLERЖиття    31.10.2019 - 17:41
Генсек НАТО в Раді процитував вірш Тараса Шевченка (відео)
Столтенберг процитував вірш Тараса Шевченка в Раді (фото: колаж РБК-Україна)

У Верховній Раді виступив генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив у Верховній Раді і процитував вірш одного з найвідоміших українських поетів Тараса Шевченка.

Столтенберг нагадав, що вже два роки тому він виступав у Раді, і тоді теж цитував слова великого поета. Виступаючи на трибуні перед народними депутатами, він заявив, що ще раз хоче процитувати слова Шевченка.

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - ці рядки процитував Столтенберг.

Столтенберг процитував вірш Тараса Шевченка у Раді (відео: YouTube/Факти ICTV)

Він також заявив, що уряд має діяти не тільки в своїх інтересах, а й в інтересах усіх людей. Він також закликав нардепів працювати разом і використовувати можливості відкритого, демократичного суспільства.

Генсек НАТО підкреслив, що перед Україною стоїть велике майбутнє. НАТО підтримує Україну тому, що розділяє одні і ті ж цінності, включаючи любов до демократії, повагу до прав людини і верховенства права.

Варто зазначити, що НАТО схвалило перегляд Комплексного пакету допомоги Україні і підтвердило готовність підтримувати реформи в Україні. Крім того, НАТО виділило 40 млн євро на підтримку нашої країни. Кошти були виділені на підтримку в сферах бойового командування і контролю, кібероборони та медичної реабілітації.

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