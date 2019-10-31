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В НАТО выделили 40 млн евро на поддержку Украины

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:26
В НАТО выделили 40 млн евро на поддержку Украины
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Средства были выделены на поддержку в сферах боевого командования и контроля, киберобороны и медицинской реабилитации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выделил на поддержку Украины в оборонных сферах более 40 млн евро. Об этом он сообщил после заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Столтенберга, деньги были выделены на поддержку в сферах боевого командования и контроля, киберобороны и медицинской реабилитации.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты", - сообщил генсек НАТО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Столтенберга, у России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, для влияния на возможное вступление Украины в Альянс у российской стороны нет никаких законных оснований.

Также сообщалось, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности. По его словам, ключевым вопросом для членства Украины в Альянсе являются эффективные реформы.

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