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Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: "не поддерживаем политику нашего государства"

Новина українською →
Харьков, Четверг 14 октября 2021 12:51
Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: "не поддерживаем политику нашего государства" Фото: Генконсульство РФ в Харькове (Google Maps)
Автор: Styler

Генконсульство Российской Федерации в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Также оно выразило надежду, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

Данное поздравление опубликовано на официальном аккаунте Генконсульства РФ в Instagram, который по всей видимости взломали.

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли", - говорится в сообщении.

Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: &quot;не поддерживаем политику нашего государства&quot;

Скриншот с Instagram

Кроме того, там написано, что Генконсульство РФ не поддерживает политику России касательно Украины.

"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" - добавили в посте.

В сеть также слили данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ РФ, СВР и сотрудников ГК РФ в Харькове.

Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: &quot;не поддерживаем политику нашего государства&quot;

Скриншот с Instagram

Напомним, Украина потроллила Россию в Twitter, использовав при этом сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным сериалом в истории Netflix.

Украинцы намекнули, что у России нет никаких шансов в "игре в кальмара" с Украиной.

Мы также писали о том, что в Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп. Генеральный директор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина заявил, что ничего злоумышленникам платить не будет.

По его словам, правоохранители делают все, чтобы хакеров нашли и наказали за дерзкую выходку.

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Харьков хакеры
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