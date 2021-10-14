Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: "не поддерживаем политику нашего государства"

Генконсульство Российской Федерации в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Также оно выразило надежду, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

Данное поздравление опубликовано на официальном аккаунте Генконсульства РФ в Instagram , который по всей видимости взломали.

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли", - говорится в сообщении.

Скриншот с Instagram

Кроме того, там написано, что Генконсульство РФ не поддерживает политику России касательно Украины.

"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" - добавили в посте.

В сеть также слили данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ РФ, СВР и сотрудников ГК РФ в Харькове.

Скриншот с Instagram