Генконсульство РФ привітало українців зі святом: "не підтримуємо політику нашої держави"

Генконсульство Російської Федерації в Харкові привітало українців з Днем захисників і захисниць України. Також воно висловило надію, що "зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні".

Дане привітання опубліковано на офіційному акаунті Генконсульства РФ в Instagram , який по всій видимості зламали.

"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями і дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі", - йдеться в повідомленні.

Скріншот з Instagram

Крім того, там написано, що Генконсульство РФ не підтримує політику Росії щодо України.

"Ми не підтримуємо політику нашої держави щодо України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах. Розуміємо, що швидше за все, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!" - додали в пості.

У мережу також злили дані співробітників ФСБ, ГУ ГШ РФ, СЗР і співробітників ГК РФ в Харкові.

Скріншот з Instagram