Генконсульство РФ привітало українців зі святом: "не підтримуємо політику нашої держави"
Генконсульство Російської Федерації в Харкові привітало українців з Днем захисників і захисниць України. Також воно висловило надію, що "зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні".
Дане привітання опубліковано на офіційному акаунті Генконсульства РФ в Instagram, який по всій видимості зламали.
"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями і дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі", - йдеться в повідомленні.
Скріншот з Instagram
Крім того, там написано, що Генконсульство РФ не підтримує політику Росії щодо України.
"Ми не підтримуємо політику нашої держави щодо України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах. Розуміємо, що швидше за все, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!" - додали в пості.
У мережу також злили дані співробітників ФСБ, ГУ ГШ РФ, СЗР і співробітників ГК РФ в Харкові.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, Україна потролила Росію в Twitter, використавши при цьому серіал "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix.
Українці натякнули, що у Росії немає жодних шансів у "грі в кальмара" з Україною.
Ми також писали про те, що в Україні хакери зламали велику мережу аптек і вимагають викуп. Генеральний директор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина заявив, що нічого зловмисникам платити не буде.
За його словами, правоохоронці роблять все, щоб хакерів знайшли і покарали за зухвалу витівку.