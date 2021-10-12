В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ. Также они требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.

По его словам, группа профессиональных хакеров взломала систему информационной защиты компании

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - написал он.

Также Щербина рассказал, что хакерам ничего платить не будут. Сейчас делается все возможное для того, чтобы злоумышленников поймали и привлекли к ответственности.

"Наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней", - добавил он.