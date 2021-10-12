ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 17:05
В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп Хакеры взломали сеть АНЦ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ. Также они требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.

Об этом сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.

По его словам, группа профессиональных хакеров взломала систему информационной защиты компании

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - написал он.

Также Щербина рассказал, что хакерам ничего платить не будут. Сейчас делается все возможное для того, чтобы злоумышленников поймали и привлекли к ответственности.

"Наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы. Через нее злоумышленник распространял вирусные программы и осуществлял DDoS - и спам-атаки.

Также мы писали, что в Twitch произошла масштабная утечка данных. Хакер назвал публикацию "первой частью". Злоумышленник, со своей стороны, отметил, что решился на такой шаг, из-за токсичности сообщества платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
хакеры
LITE
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела