Геній комедійного кіно: помер творець "Поліцейської академії" Пол Масланські

Пол Масланські помер

Таку новину Пет Профт опублікував у Facebook у п'ятницю, 6 грудня. У пості колега Пола пригадав їхню спільну роботу над першою стрічкою, після якої було шість сиквелів та два серіали - один анімаційний і один у форматі живого бойовика.

"Дякую за зустріч із Полом Масланські. Він найняв мене і Ніла Ізраїля для дослідження і написання "Поліцейської академії". Це перший фільм, який я написав. Пол помер. Саллі та його син, прийміть співчуття щодо вашої втрати. Він залишив по собі значний комедійний слід. Гарного тобі іншого життя", - написав колега покійного продюсера.

Цікаві факти про Пола Масланські

Від джазу до кіно. Перед тим, як стати відомим продюсером і режисером, Масланські захоплювався джазом і навіть грав на трубі в колективі Beverly Hills Unlisted Jazz Band. Цей досвід, ймовірно, вплинув на його креативність та бажання створювати розважальний контент.

Служба в армії. Масланські служив в американській армії і навіть брав участь у Шестиденній війні на боці Ізраїлю.

Юридична освіта. Незважаючи на успішну кар'єру в кіно, Масланські має юридичну освіту.

Французький кінематограф. Пол деякий час жив у Парижі і вивчав французький кінематограф.

Пол Масланські помер у віці 91 року (фото: wikipedia)

"Поліцейська академія" - випадковість. Ідея створення фільму "Поліцейська академія" виникла у Масланські випадково. Він побачив оголошення про набір у поліцейську академію і зрозумів, що це може стати основою для цікавої комедії.

Продовження франшизи. Масланські був продюсером всіх частин "Поліцейської академії", а також однойменного телесеріалу. Він прагнув зберегти гумор і дух перших фільмів, але не завжди це вдавалося.

Інші проєкти. Крім "Поліцейської академії", Пол працював над багатьма іншими, включаючи фільми жахів, трилери та драми, зокрема “Замок живих мерців”, “Повернення в країну Оз”, “Важкі часи" та інші.

Особисте життя Пола Масланські

Масланські, який народився 23 листопада 1933 року в Нью-Йорку, мав два шлюби: з Саллі Енн Гілл та Гоуп Ліліан Маллет. Від другого шлюбу із Саллі у нього залишилося двоє дітей. Син знаменитості, Саша Масланські, який народився у 1969 році, також працює у сфері кінематографії.

Світову славу продюсеру принесла "Поліцейська академія" (фото: Кінорум)

"Поліцейська академія"

До слова, перша частина "Поліцейської академії" розповідає про вигадане місто, де через нестачу поліції міська влада змінює правила набору працівників. Тепер до академії може потрапити будь-хто, незалежно від своїх фізичних даних чи минулого.

Тому тут опиняються найрізноманітніші персонажі, у числі яких невдахи, хулігани і просто диваки. Головним героєм виступає Кері Махоні, який потрапляє до академії через проблеми із законом.