Гений комедийного кино: умер создатель "Полицейской академии" Пол Маслански

Пол Маслански умер

Такую новость Пэт Профт опубликовал в Facebook в пятницу, 6 декабря. В посте коллега Пола вспомнил их совместную работу над первой лентой, после которой последовало шесть сиквелов и два сериала - один анимационный и один в формате живого боевика.

"Спасибо за встречу с Полом Маслански. Он нанял меня и Нила Израиля для исследования и написания "Полицейской академии". Это первый фильм, который я написал. Пол умер. Салли и его сын, примите соболезнования по поводу вашей потери. Он оставил по себе значительный комедийный след. Хорошей тебе другой жизни", - написал коллега покойного продюсера.

Интересные факты про Пола Маслански

От джаза до кино. Перед тем, как стать известным продюсером и режиссером, Маслански увлекался джазом и даже играл на трубе в коллективе Beverly Hills Unlisted Jazz Band. Этот опыт, вероятно, оказал влияние на его креативность и желание создавать развлекательный контент.

Служба в армии. Маслански служил в американской армии и даже участвовал в Шестидневной войне на стороне Израиля.

Юридическое образование. Несмотря на успешную карьеру в кино, Маслански получил юридическое образование.

Французский кинематограф. Пол некоторое время жил в Париже и изучал французский кинематограф.

Пол Маслански умер в возрасте 91 года (фото: wikipedia)

"Полицейская академия" - случайность. Идея создания фильма "Полицейская академия" возникла у Маслански случайно. Он увидел объявление о наборе в полицейскую академию и понял, что это может стать основой интересной комедии.

Продолжение франшизы. Маслански был продюсером всех частей "Полицейской академии", а также одноименного телесериала. Он стремился сохранить юмор и дух первых фильмов, но не всегда это удавалось.

Остальные проекты. Кроме "Полицейской академии", Пол работал над многими другими, включая фильмы ужасов, триллеры и драмы, в частности "Замок живых мертвецов", "Возвращение в страну Оз", "Трудные времена" и т.д.

Личная жизнь Пола Маслански

У Маслански, который родилися 23 ноября 1933 года в Нью-Йорке, было два брака: с Салли Энн Хилл и Хоуп Лилиан Маллет. От второго брака с Салли у него осталось двое детей. Сын знаменитости Саша Маслански, родившийся в 1969 году, также работает в сфере кинематографии.

Мировую славу продюсеру принесла "Полицейская академия" (фото: Кинорум)

"Полицейская академия"

К слову, первая часть "Полицейской академии" рассказывает о вымышленном городе, где из-за нехватки полиции городские власти меняют правила набора работников. Теперь в академию может попасть кто-либо, независимо от своих физических данных или прошлого.

Поэтому здесь оказываются самые разные персонажи, в числе которых неудачники, хулиганы и просто чудаки. Главным героем выступает Кэри Махони, который попадает в академию из-за проблем с законом.