Помер відомий барабанщик, якого називали одним з найвидатніших в історії джазу

У 99 років помер відомий американський джазовий барабанщик, один із найвидатніших постатей в історії джазу Рой Гейнс. Його життя обірвалося після короткочасної хвороби - таку інформацію підтвердила донька музиканта Леслі Гейнс Гілмор.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New York Times пише про це детальніше.

Рой Гейнс помер

За свою кар'єру музикантові вдалося попрацювати з справді величними джазовими виконавцями, серед яких Майлс Девіс, Сара Воган, Сонні Роллінз, Телоніус Монк, Арт Блейкі, Рей Чарльз і Стен Гетц.

У 1952 році Дюк Еллінгтон запропонував Гейнсу роботу, проте барабанщик відмовився, оскільки боявся, що через це матиме обмеження у музиці. Також був вправним керівником власного колективу, дебютний альбом якого вийшов у 1954 році, назва платівки - Busman Holiday. Окрім того, музикант презентував спільну роботу з басистом Полом Чемберсом і піаністом Фінеасом-молодшим.

Стиль Гейнса як барабанщика постійно змінювався і розвивався.

"Я щасливий лише тоді, коли рухаюся вперед", - казав виконавець під час розмови з письменником Бертом Кораллом.

"Деякі музиканти щовечора грають одні і ті самі пісні, для мене це неможливо. Мій основний стиль насправді має різні відтінки. Протягом цього часу було додано і змінено так багато речей", - також говорив зірка.

Рой Гейнс помер у 99 років на тлі хвороби (фото: Getty Images)

Свою першу номінацію на "Греммі" Гейнс отримав у 1988 році в номінації "Найкраще джазове інструментальне виконання гурту". Після цього його номінували на вісім премій "Греммі", і він забрав до себе додому дві статуетки. У 2012 році музикант здобув "Греммі" за життєві досягнення, а ще одну нагороду за життєві досягнення йому присудила Джазова фундація Америки - це сталося в 2019 році.

Після закінчення середньої школи Гейнс отримав почесний докторський ступінь у Музичному коледжі Берклі та Консерваторії Нової Англії.

У шлюбі з дружиною Джессі Лівалс Гейнс, яка пішла з життя у 1979 році, у виконавця народилося троє дітей - донька і двоє синів. У знаменитості залишилися діти, вісім онуків та семеро правнуків.

Рой Гейнс у 2011 році (фото: wikipedia)

З 1949 по 1952 рік Рой був учасником квінтету саксофоніста Чарлі Паркера, а з 1960 року почав очолювати власний квінтет. Він також замінював Елвіна Джонса у гурті Джона Колтрейна, де грав з 1961 по 1965 роки.

Син зірки, Грем, став корнетистом. У 2001 році він записав триб'ют-альбом Чарлі Паркеру під назвою First of Father, який був четвертим на лейблі та номінувався на "Греммі" у 2002 році.