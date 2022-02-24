В Геническе женщина прогоняла российских солдат: "вы пришли на нашу землю!" (видео)
Российские войска вторглись в Украину и оккупировали часть Херсонской области. Появилось видео, как в Геническе женщина гневно кричала на российского солдата, суля захватчикам погибель.
Соответствующие кадры 24 февраля опубликованы в Telegram-канале "Инсайдер UA".
На ролике показано, что на улице стоят вооруженные российские военные в полном обмундировании и с белой повязкой на правой ноге, и к одному из солдат подошла возмущенная горожанка.
"Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам!? Положите хоть семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!" - такими словами встречала украинка оккупантов.
В Геническе женщина прогоняла российского солдата из города (фото: скриншот с видео)
В ответ солдат РФ заявил - мол, "наш с вами разговор ни к чему не приведет".
Женщина отмахнулась от него, развернулась и стала уходить, снова предупредив, что оккупантов тут ждет смерть.
"Ребята, положите в карманы семечки!" - повторила она.
Видео: в Геническе женщина обругала российского оккупанта 24 февраля
Ранее сообщалось, что появилось видео и фото, как в Херсонской области взорвали мост.
Напомним, также мы писали, что происходит сейчас в Харькове, Днепре и других городах.