В Геническе женщина прогоняла российских солдат: "вы пришли на нашу землю!" (видео)

Российские войска вторглись в Украину и оккупировали часть Херсонской области . Появилось видео, как в Геническе женщина гневно кричала на российского солдата, суля захватчикам погибель.

На ролике показано, что на улице стоят вооруженные российские военные в полном обмундировании и с белой повязкой на правой ноге, и к одному из солдат подошла возмущенная горожанка.

"Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам!? Положите хоть семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!" - такими словами встречала украинка оккупантов.

В Геническе женщина прогоняла российского солдата из города (фото: скриншот с видео)

В ответ солдат РФ заявил - мол, "наш с вами разговор ни к чему не приведет".

Женщина отмахнулась от него, развернулась и стала уходить, снова предупредив, что оккупантов тут ждет смерть.

"Ребята, положите в карманы семечки!" - повторила она.

Видео: в Геническе женщина обругала российского оккупанта 24 февраля