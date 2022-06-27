Гениальные способы быстро убрать в доме, о которых вы можете не догадываться

Налет на раковине и кране

Специалисты говорят, если на металлической кухонной раковине (кране) постоянно образуется белый или желтоватый налет от жесткой воды - обильно смочите чистую сухую тряпку в обычном пищевом уксусе и сделайте из нее "компресс". Надо обернуть тряпкой "самые тяжелые" места и оставить на час.

Когда уберете тряпку, тщательно смойте уксус с помощью щетки или твердой губки и теплой воды. Ваш кран и раковина засияют чистотой.

Отбеливаем одежду

В этом нам поможет обычная пищевая сода. Просто добавьте чашку соды к стиральному порошку и ваше светлое постельное белье и одежда станут значительно ярче и чище.

Жирные пятна на ковре

Смешайте четыре части медицинского спирта с одной частью соли и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, а затем уберите остатки соли пылесосом.

Чистим текстиль от пятен и шерсти

От пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек, что въелись в домашний текстиль (обивка дивана, тканевый абажур, ковер и тому подобное) поможет простой скотч. Приклейте его к поверхностям, требующим чистки на несколько секунд и быстро удалите.

Собираем разбитое стекло

Чтобы собрать мелкие незаметные обломки, возьмите кусочек ржаного хлеба и прижмите его к участку, на котором разбилась посуда. Хлеб соберет все малейшие острые частички.

Избавляемся от бытовых пятен

Пятно от сока можно вывести жидкостью для мытья посуды, растворенной в теплой воде (1 ч. л. на 1 чашку воды). Когда пятно уменьшится, прополощите и высушите поверхность.

Губную помаду выведет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Протрите ею пятно, затем смочите его тем же раствором средства для мытья посуды, а в конце сполосните водой.

Свежее пятно от вина поможет вывести простая теплая вода. Если же вино не смывается - пройдитесь по пятну трехпроцентной перекисью водорода.

Чистим микроволновую печь

Поместите равное количество воды и уксуса, а также любой небольшой деревянный предмет (например, зубочистку) в миску, пригодную для использования в микроволновой печи.

Установите максимальную мощность микроволновой печи и поставьте раствор внутрь на 5-10 минут.

Затем вытащите миску, подождите еще несколько минут и протрите внутреннюю часть печи губкой или бумажным полотенцем. Все загрязнения отойдут очень легко.