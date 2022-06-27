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Геніальні способи швидко прибрати в домі, про які ви можете не здогадуватися

Фото: Як прибрати будинок дуже швидко (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часом прибирання в домі займає не менше сил, ніж тренування в спортзалі, а вже скільки часу займає наведення ладу в оселі. Але існують прості й тому дуже геніальні способи пришвидшити цей не надто приємний для більшості людей процес.

Як апгрейдити процес прибирання - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Наліт на раковині та крані

Спеціалісти кажуть, якщо на металевій кухонній раковині (крані) постійно утворюється білий чи жовтуватий наліт від жорсткої води - рясно змочіть чисту суху ганчірку в звичайному харчовому оцті і зробіть з неї "компрес". Треба обернути ганчіркою "найважчі" місця і залишити на годину.

Коли приберете ганчірку, ретельно змийте оцет за допомогою щітки або твердої губки та теплої води. Ваш кран і раковина засяють чистотою.

Відбілюємо одяг

В цьому нам допоможе звичайна харчова сода. Просто додайте чашку соди до прального порошку і ваша світла постільна білизна та одяг стануть значно яскравішими та чистішими.

Жирні плями на килимі

Змішайте чотири частини медичного спирту з однією частиною солі та утріть суміш у пляму. Дайте висохнути, а потім заберіть залишки солі пилососом.

Чистимо текстиль від плям та шерсті

Від пилу, шерсті домашніх тварин і дрібних крихт, що в’їлися в домашній текстиль (оббивка дивана, тканинний абажур, килим тощо) допоможе простий скотч. Приклейте його до поверхонь, що потребують чистки на кілька секунд і швидко видаліть.

Збираємо розбите скло

Аби зібрати дрібні непомітні уламки, візьміть шматочок житнього хліба та притисніть його до ділянки, на якій розбився посуд. Хліб збере всі найменші гострі частинки.

Позбавляємося побутових плям

Пляму від соку можна вивести рідиною для миття посуду, розчиненою у теплій воді (1 ч. л. на 1 чашку води). Коли пляма зменшиться, прополощіть і висушіть поверхню.

Губну помаду виведе рідина для зняття лаку на основі ацетону. Протріть нею пляму, потім змочіть її тим самим розчином засобу для миття посуду, а в кінці сполосніть водою.

Свіжу пляму від вина допоможе вивести проста тепла вода. Якщо ж вино не змивається - пройдіться по плямі тривідсотковим перекисом водню.

Чистимо мікрохвильову піч

Помістіть рівну кількість води та оцту, а також будь-який невеликий дерев’яний предмет (наприклад, зубочистку) в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі.

Встановіть максимальну потужність мікрохвильової печі і поставте розчин всередину на 5-10 хвилин.

Потім витягніть миску, зачекайте ще кілька хвилин і протріть внутрішню частину печі губкою або паперовим рушником. Всі забруднення відійдуть дуже легко.

Раніше ми писали про геніальний засіб для чищення чайника, який зніме віковічний накип без зусиль.

Також повідомлялося про французький спосіб миття скла, з яким воно буде таким чистим, ніби його взагалі нема.

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