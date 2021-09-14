Генетики получили крупную сумму на воскрешение шерстистого мамонта

Спустя десять тысяч лет после того, как шерстистые мамонты исчезли с лица Земли, ученые приступают к реализации амбициозного проекта по возвращению этих зверей в арктическую тундру. В этом ученым поможет финансирование в размере 15 миллионов долларов.

Перспектива воскрешения мамонтов обсуждала уже более 10 лет, но после выделения средств, это может стать действительно реальностью.

Деньги на исследования получила компания Colossal, которая занимается наукой и генетикой.

Ученые изначально задумались о создании гибрида слона и мамонта, создав в лаборатории эмбрионы, несущие ДНК мамонта. Отправной точкой проекта является взятие клеток кожи азиатских слонов, которым угрожает исчезновение, и их перепрограммирование в более универсальные стволовые клетки, несущие ДНК мамонта.

Гены, которые несут ответственность за шерсть мамонта, и его приспособления к холодному климату, были получены путем сравнения геномов мамонтов, извлеченных из животных, которых обнаружили в вечной мерзлоте.

Эти эмбрионы будут перенесены в суррогатную мать или, возможно, в искусственную матку. Если все пойдет по плану ученые надеются получить первую партию мамонтят в течение шести лет.