Генетики получили крупную сумму на воскрешение шерстистого мамонта
Спустя десять тысяч лет после того, как шерстистые мамонты исчезли с лица Земли, ученые приступают к реализации амбициозного проекта по возвращению этих зверей в арктическую тундру. В этом ученым поможет финансирование в размере 15 миллионов долларов.
Об этом сообщает The Guardian.
Перспектива воскрешения мамонтов обсуждала уже более 10 лет, но после выделения средств, это может стать действительно реальностью.
Деньги на исследования получила компания Colossal, которая занимается наукой и генетикой.
Ученые изначально задумались о создании гибрида слона и мамонта, создав в лаборатории эмбрионы, несущие ДНК мамонта. Отправной точкой проекта является взятие клеток кожи азиатских слонов, которым угрожает исчезновение, и их перепрограммирование в более универсальные стволовые клетки, несущие ДНК мамонта.
Гены, которые несут ответственность за шерсть мамонта, и его приспособления к холодному климату, были получены путем сравнения геномов мамонтов, извлеченных из животных, которых обнаружили в вечной мерзлоте.
Эти эмбрионы будут перенесены в суррогатную мать или, возможно, в искусственную матку. Если все пойдет по плану ученые надеются получить первую партию мамонтят в течение шести лет.
Напомним, в Коростене Житомирской области на месте котлована под 50-метровый флагшток нашли останки мамонта.
Ранее в Черновицкой области археологи раскопали зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет.