Генетики отримали велику суму на воскресіння шерстистого мамонта

Через десять тисяч років після того, як шерстисті мамонти зникли з лиця Землі, вчені приступають до реалізації амбітного проєкту по поверненню цих звірів в Арктичну тундру. У цьому вченим допоможе фінансування в розмірі 15 мільйонів доларів.

Перспектива воскресіння мамонтів обговорювала вже більше 10 років, але після виділення коштів, це може стати дійсно реальністю.

Гроші на дослідження отримала компанія Colossal, яка займається наукою і генетикою.

Вчені спочатку задумалися про створення гібрида слона і мамонта, створивши в лабораторії ембріони, що несуть ДНК мамонта. Відправною точкою проєкту є взяття клітин шкіри азіатських слонів, яким загрожує зникнення, і їх перепрограмування в більш універсальні стовбурові клітини, що несуть ДНК мамонта.

Гени, які несуть відповідальність за шерсть мамонта, і його пристосування до холодного клімату, були отримані шляхом порівняння геномів мамонтів, які взяли з тварин, яких виявили у вічній мерзлоті.

Ці ембріони будуть перенесені в сурогатну матір або, можливо, в штучну матку. Якщо все піде за планом вчені сподіваються отримати першу партію мамонтят протягом шести років.