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Генетики отримали велику суму на воскресіння шерстистого мамонта

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Вівторок 14 вересня 2021 21:19
Генетики отримали велику суму на воскресіння шерстистого мамонта Фото: генетики отримали велику суму на воскресіння мамонта (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Через десять тисяч років після того, як шерстисті мамонти зникли з лиця Землі, вчені приступають до реалізації амбітного проєкту по поверненню цих звірів в Арктичну тундру. У цьому вченим допоможе фінансування в розмірі 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Перспектива воскресіння мамонтів обговорювала вже більше 10 років, але після виділення коштів, це може стати дійсно реальністю.

Гроші на дослідження отримала компанія Colossal, яка займається наукою і генетикою.

Вчені спочатку задумалися про створення гібрида слона і мамонта, створивши в лабораторії ембріони, що несуть ДНК мамонта. Відправною точкою проєкту є взяття клітин шкіри азіатських слонів, яким загрожує зникнення, і їх перепрограмування в більш універсальні стовбурові клітини, що несуть ДНК мамонта.

Гени, які несуть відповідальність за шерсть мамонта, і його пристосування до холодного клімату, були отримані шляхом порівняння геномів мамонтів, які взяли з тварин, яких виявили у вічній мерзлоті.

Ці ембріони будуть перенесені в сурогатну матір або, можливо, в штучну матку. Якщо все піде за планом вчені сподіваються отримати першу партію мамонтят протягом шести років.

Нагадаємо, у Коростені Житомирської області на місці котловану під 50-метровий флагшток знайшли останки мамонта.

Раніше в Чернівецькій області археологи розкопали зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років.

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