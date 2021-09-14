Генерал СБУ оценил угрозу вторжения российских войск в ряд областей Украины

Эксперт по вопросам госбезопасности не видит на сегодняшний день реальных угроз от РФ со стороны Беларуси.

"Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - отметил генерал.

При этом в Кремле все еще вынашивают планы "Новороссия", обратил внимание Вовк.

"Он в ящике стола - восемь областей... Который не был реализован только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались", - говорит он.

Генерал высказал мнение, что если отношения между Украиной и РФ "будут на том же плохом уровне, который есть сегодня", и если по минским договоренностям не будет прогресса, то "можете быть уверены - мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск" в восемь областей: Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Так, Россия хочет лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, добавил Вовк.