Гендиректор "Укрпошти" поскаржився на свою зарплату: раніше отримував мільйон

Ігор Смілянський розповів, скільки заробляє (фото: РБК-Україна)

Генеральний директор "Укрпошти" розповів, скільки заробив під час карантину

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, скільки він насправді заробляє. Справа в тому, що на початку року спалахнув скандал про його величезну заробітну плату в 1 мільйон 24 тисячі гривень за один місяць.

Керівник підприємства повідомив, скільки насправді він заробляє. За його словами, це 47 тисяч гривень. Про це він розповів в ефірі програми "Що це було" 24 каналі. Смілянський зазначив, що українців дратує будь-яка зарплата, яка більше 40 тисяч гривень.

"Треба дивитися не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі. От ви бачили, ми продали на 90 мільйонів майна, а були люди, які приходили до мене і пропонували продавати по-іншому або ж придбати ті термінали по-іншому", – зазначив глава "Укрпошти".

Також Смілянський трохи поскаржився на свою зарплату.

"Коли ви займаєте цю посаду, ви можете, чесно кажучи, навіть не ходити за цією зарплатою і заробляти іншим способом, до якого звикли всі люди", - сказав Смілянський.

Варто відзначити, що Смілянський раніше входив до трійки чиновників з найвищою зарплатою в Україні. В наприкінці минулого року він отримав 42,6 тис. доларів (1,024 млн гривень). І це за місяць. Пізніше він, втім, сказав, що половину заробітку з'їдають податки і кредити...

А ось рекордсмена по зарплаті, директора авіаційного держпідприємства "Антонов" Олександра Донця, що отримав у грудні 2019-го 50,1 тис. доларів (або 1,203 млн гривень), нещодавно відсторонили від посади.

Як ми раніше писали, Генпрокурор Венедиктова поскаржилася на маленьку зарплату.

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Автор: Людмила Жукова