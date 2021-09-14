"Воспитан на русском": в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке (видео)

Так, полицейского несколько раз просили разговаривать с гражданами на государственном языке, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

Важно, что другие полицейские не сделали замечания правоохранителю, а вместо этого они начали защищать его аргументами якобы можно общаться и на русском.

"Также удивляет позиция его коллег, которые вместо того, чтобы сделать замечание, только начали защищать его аргументами "а где в законе написано", — рассказал депутат.

Кроме того Виктор Бурлик отметил, что это указано в законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"В соответствии с этим же законом есть еще категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке, и если эти категории нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию. Вопрос риторический, как бы отреагировали герои этого видео, если бы они приехали на такой вызов", – подчеркнул Бурлик.

В комментариях пользователи шокированы и пишут, что это недопустимо.