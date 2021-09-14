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"Воспитан на русском": в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком разгорелся скандал из-за сотрудника тактического отряда патрульной полиции ТОР, который отказался общаться с женщиной на украинском языке.

Соответствующее видео было обнародовано в Facebook депутатом местного облсовета Виктором Бурликом.

Так, полицейского несколько раз просили разговаривать с гражданами на государственном языке, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

Важно, что другие полицейские не сделали замечания правоохранителю, а вместо этого они начали защищать его аргументами якобы можно общаться и на русском.

"Также удивляет позиция его коллег, которые вместо того, чтобы сделать замечание, только начали защищать его аргументами "а где в законе написано", — рассказал депутат.

Кроме того Виктор Бурлик отметил, что это указано в законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"В соответствии с этим же законом есть еще категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке, и если эти категории нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию. Вопрос риторический, как бы отреагировали герои этого видео, если бы они приехали на такой вызов", – подчеркнул Бурлик.

В комментариях пользователи шокированы и пишут, что это недопустимо.

  • Таких полицейских надо отчислять с работы. Они должны понять, что они получают заработную плату из бюджета украинского народа;
  • Я шокирована, такое впечатление, что он принципиально не общается на украинском;
  • Нет, ну вы только взгляните на того полицейского. Почему начальство не проинструктировало своего подчиненного на предмет знания закона?;
  • А как его взяли на государственную работу да еще и в полицию? Гнать его нужно;
  • Напишите официальную жалобу;
  • Представляю в любом другом государстве приехали полицейские и разговаривают на языке оккупанта. Это был бы огромный скандал, а скорее такое невозможно;
  • Идите по полиции с требованием наказать нарушителя языкового закона. Можно обратиться к языковому омбудсмену, но по моему убеждению, лучше к главному патрульному области или ГУ НП.

Ранее мы сообщали, что в центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка.

Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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