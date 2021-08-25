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В центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка (видео)

Новина українською →
Харьков, Среда 25 августа 2021 16:31
В центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка (видео) Коллаж РБК-Украина: языковой скандал в кафе Харькова
Автор: Владимир Костырин

В центре Харькова в кафе отказались обслуживать клиентов на государственном языке, как того требует закон. Также администратор заведения принялся кривляться и специально коверкать украинский язык.

Об этом передает Telegram-канал "Х_Харьков".

Об инциденте рассказали посетители кафе "Zdorovo EST", расположенного по адресу улица Ярослава Мудрого, 34.

Молодым людям также отказали в просьбе дать меню на украинском языке, так как такого в заведении просто не было.

Администратор кафе хамил и делал вид, что не понимает слов клиентов, рассказывал, что он "славянин и русский".

На вопросы посетителей, почему он отказывается выполнять закон Украины, который обязывает по просьбе клиента предоставлять услуги государственным языком, молодой человек принялся твердить, что слышит вопросы.

Сам администратор принялся говорить с людьми на достаточно неестественным "суржике", объясняя это тем, мол "у него одесский акцент", что выглядело как простое кривляние.

В центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка (видео)

Администратор кафе в Харькове отказался обслуживать посетителей на украинском языке (фото: скриншот)

Когда же те включили камеру на телефоне и начали снимать, администратор просто резко замолчал и отошел от барной стойки.

Клиенты решили покинуть заведение, а саму запись подобного общения обнародовали в интернете.

"Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого - украинофобское дно... Город должен знать своих героев", - говорится в подписи к кадрам.

Видео: в харьковском кафе вспыхнул языковой скандал

В сети подобное хамское поведение администратора заведения вызвало возмущение и активные дискуссии, а также в комментариях высказывают мнение, что очень скоро последуют извинения.

  • Еще один потенциальный банкрот
  • Извинения через 3... 2... 1...
  • Администратор просто деб**ушка какой-то
  • Как же за**али петухи, которые живут в Украине, но учить украинский им "челюсть другого строения"
  • Блин, они просто попросили меню на украинском. Если бы попросили меню на английском - тоже были бы посланы?

Ранее сообщалось, что в Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка - владелец торговой точки уволил женщину, ведь он сам был шокирован, когда посмотрел видео с "героиней".

Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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