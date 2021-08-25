В центре Харькова в кафе нахамили клиентам из-за украинского языка (видео)
В центре Харькова в кафе отказались обслуживать клиентов на государственном языке, как того требует закон. Также администратор заведения принялся кривляться и специально коверкать украинский язык.
Об этом передает Telegram-канал "Х_Харьков".
Об инциденте рассказали посетители кафе "Zdorovo EST", расположенного по адресу улица Ярослава Мудрого, 34.
Молодым людям также отказали в просьбе дать меню на украинском языке, так как такого в заведении просто не было.
Администратор кафе хамил и делал вид, что не понимает слов клиентов, рассказывал, что он "славянин и русский".
На вопросы посетителей, почему он отказывается выполнять закон Украины, который обязывает по просьбе клиента предоставлять услуги государственным языком, молодой человек принялся твердить, что слышит вопросы.
Сам администратор принялся говорить с людьми на достаточно неестественным "суржике", объясняя это тем, мол "у него одесский акцент", что выглядело как простое кривляние.
Администратор кафе в Харькове отказался обслуживать посетителей на украинском языке (фото: скриншот)
Когда же те включили камеру на телефоне и начали снимать, администратор просто резко замолчал и отошел от барной стойки.
Клиенты решили покинуть заведение, а саму запись подобного общения обнародовали в интернете.
"Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого - украинофобское дно... Город должен знать своих героев", - говорится в подписи к кадрам.
Видео: в харьковском кафе вспыхнул языковой скандал
В сети подобное хамское поведение администратора заведения вызвало возмущение и активные дискуссии, а также в комментариях высказывают мнение, что очень скоро последуют извинения.
- Еще один потенциальный банкрот
- Извинения через 3... 2... 1...
- Администратор просто деб**ушка какой-то
- Как же за**али петухи, которые живут в Украине, но учить украинский им "челюсть другого строения"
- Блин, они просто попросили меню на украинском. Если бы попросили меню на английском - тоже были бы посланы?
Ранее сообщалось, что в Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка - владелец торговой точки уволил женщину, ведь он сам был шокирован, когда посмотрел видео с "героиней".
Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.