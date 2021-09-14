"Вихований на російській": у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою (відео)

Так, поліцейського кілька разів просили розмовляти із громадянами державною мовою, однак той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.

Важливо, що інші поліцейські не зробили зауваження правоохоронцю, а натомість вони почали захищати його аргументами нібито можна спілкуватись і російською.

"Також дивує позиція його колег, які замість того, щоб зробити зауваження, тільки почали захищати його аргументами "а де в законі написано", — розповів депутат.

Окрім того Віктор Бурлик зазначив, що це зазначено в законі про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Відповідно до цього ж закону є ще категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію. Питання риторичне як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик", – наголосив Бурлик.

У коментарях користувачі шоковані він поліцейського та пишуть, що це неприпустимо.