"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину

Где служит Олег Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.

"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.

На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.

Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.

Олег Сенцов служит в ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)