"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно женился во второй раз, сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов в рядах ВСУ. Так, герой показал людям, где он сейчас служит.
Снимок Сенцов опубликовал на своей Facebook-странице.
Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.
"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.
На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.
Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.
Как мы ранее писали, Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере сына Шаинского.
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