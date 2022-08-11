UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину

Фото: Олег Сенцов служит в ВСУ (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно женился во второй раз, сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов в рядах ВСУ. Так, герой показал людям, где он сейчас служит.

Снимок Сенцов опубликовал на своей Facebook-странице.

Где служит Олег Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.

"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.

На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.

Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.

Олег Сенцов служит в ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

  • Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже.
  • Там остался дом моей близкой подруги. Она так за него переживает. Храни вас Бог. Вы - герои!
  • Боже бережи Вас і Побратимів！Сил, здоров'я, духу сталевого！Перемог！Боже захисти вас всіх！
  • Дуже живописні кущі! Бережи Вас і Ваших побратимів, Боже!!! Віримо в наших захисників, молимося за всіх вас! Все буде Україна!
  • Дякуємо за захист нашого міста, українського Бахмута! Хай Вам Бог допомагає!

Как мы ранее писали, Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере сына Шаинского.

Также читайте, что Положинский предположил, когда закончится война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Сенцов