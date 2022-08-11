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"Десь у кущах": Олег Сенцов показав місце, де він зараз бореться за Україну

Фото: Олег Сенцов служить у ЗСУ (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Людмила Жукова

Український режисер Олег Сенцов, який нещодавно одружився вдруге, зараз захищає нашу країну від російських окупантів у лавах ЗСУ. Так, герой показав людям, де він зараз служить.

Знімок Сенцов опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Де служить Олег Сенцов

Колишній політв'язень Кремля зараз знаходиться в одній з гарячих точок, де йдуть важкі бої. Це Бахмут Донецької області.

"Десь у кущах під Бахмутом", – підписав кадр український режисер.

На знімку можна побачити героя у військовій формі в променях сонця.

Українці, в свою чергу, дуже підтримують захисника, це можна зрозуміти з коментарів.

Олег Сенцов служить у ЗСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

  • Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже.
  • Там залишився будинок моєї близької подруги. Вона так за нього переживає. Бережи вас Бог. Ви-герої!
  • Боже бережи вас і Побратимів！Сил, здоров'я, духу сталевого！Перемог！Боже захисти вас всіх！
  • Дуже живописні кущі! Бережи вас і Ваших побратимів, Боже!!! Віримо в наших захисників, молимося за всіх вас! Все буде Україна!
  • Дякуємо за захист нашого міста, українського Бахмута! Хай Вам Бог допомагає!

Як ми раніше писали, Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського.

Також читайте, що Положинський припустив, коли закінчиться війна.

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Олег Сенцов