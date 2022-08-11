"Десь у кущах": Олег Сенцов показав місце, де він зараз бореться за Україну

Український режисер Олег Сенцов, який нещодавно одружився вдруге , зараз захищає нашу країну від російських окупантів у лавах ЗСУ. Так, герой показав людям, де він зараз служить.

Де служить Олег Сенцов

Колишній політв'язень Кремля зараз знаходиться в одній з гарячих точок, де йдуть важкі бої. Це Бахмут Донецької області.

"Десь у кущах під Бахмутом", – підписав кадр український режисер.

На знімку можна побачити героя у військовій формі в променях сонця.

Українці, в свою чергу, дуже підтримують захисника, це можна зрозуміти з коментарів.

Олег Сенцов служить у ЗСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)