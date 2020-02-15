Курс доллара 2020: какие изменения ожидают украинцев на следующей неделе

Курс доллара в Украине - какие изменения ожидают украинцев

Эксперты дали неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине на следующей неделе может незначительно подорожать. Однако не стоит бежать в обменники, также воздержитесь от продажи наличной валюты, ведь как точно поведет себя Национальный банк - неизвестно.

Есть два варианта: либо гривна будет ослабляться либо "качели" с курсом продолжатся. К такому выводу пришли эксперты, передает информационный портал "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики Forex club Андрей Шевчишин рассказали о том, что ожидать от доллара на следующей неделе.

"Валюту продавали в основном экспортеры, нерезиденты на рынок не выходили.Также Минфин мог продать часть из 202 млн долларов, взятых взаймы за рубежом, под очень выгодный процент – 3,39% годовых. При этом наблюдался совсем низкий спрос на гривневые облигации внутреннего госзайма, так как нерезиденты всем видом показывали: если уж Нацбанк снизил процентную ставку годовых по ОВГЗ ниже 10%, то теперь они ждут снижения курса гривни хотя бы до 25 грн за доллар, чтобы выгодно сдать валюту под их покупку", - рассказал Шевчишин.

Олег Пендзин, в свою очередь, утверждает, что Нацбанк сейчас наполняет золотовалютные резервы, укрепляя гривну и покупая доллары по выгодному курсу. Однако в долгосрочной перспективе его действия идут во вред экономике и страдают экспортеры, поскольку спрос в мире на нашу руду, металл, зерно – уже и так снизился. А это однозначно скажется на доходах госбюджета, недофинансирования инвестиционных программ.

Аналитики уверены, курс на следующей неделе вряд ли вырастет до 25 грн за доллар, но и не упадет ниже 24.

Напомним, что официальный курс доллара к гривне от НБУ, вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.