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Газ вырос в цене: что будет с ценами на продукты и "коммуналкой"

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 14:04
Газ вырос в цене: что будет с ценами на продукты и "коммуналкой"
Тарифы на газ в Украине (Фото: puer.org.ua)

Как отразиться на населении Украины повышение цены на газ для промышленности

Цена на газ для промышленности, организаций и бизнеса выросла с 1 ноября на 20%. То есть, если раньше за кубометр голубого топлива платили 6500 гривен, сейчас эта цена будет 7700 гривен. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объяснила повышение цены тем, что на европейских рынках выросла стоимость газа, а Украина импортирует его оттуда.

Для населения стоимость голубого топлива снизилась на 5%. Украинцы смогут ощутить это, получив платежки за октябрь 2019 года.

Но эксперты утверждают, что подорожание газа для промышленности сильно ударит по простым гражданам.

"Повышение стоимости газа для промышленности повлечет за собой рост цен на товары и услуги, которые производятся предприятиями различных отраслей экономики", — сообщила "ФАКТАМ" учредитель управляющей компании "Затишна Оселя" Диана Гранцева.

Газ вырос в цене: что будет с ценами на продукты и &quot;коммуналкой&quot;

Коммунальные услуги могут повыситься (фото: РБК-Украина)

Также увеличение цены на газ для предприятий коснется и коммунальных тарифов.

"Формула расчета стоимости коммунальных услуг построена таким образом, что рост цен на газ для промышленности автоматически тянет за собой подорожание "коммуналки" для населения, — заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

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